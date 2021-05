🎥 Quelques-uns des plus beaux arrêts de Thibaut Courtois en Ligue des Champions

Éliminé par Chelsea, THibaut Courtois ne disputera pas sa deuxième finale de Ligue des Champions le 29 mai prochain, mais ça n'empêche pas de lui rendre un petit hommage, le jour de ses 29 ans. La preuve avec cette compilation de quelques-uns des beaux arrêts réalisés par le portier belge au cours des 67 matchs de Ligue des Champions qu'il a disputés depuis le début de sa carrière.

Happy 29th birthday, Thibaut Courtois! 👊



Who's been the best keeper in the #UCL this season? pic.twitter.com/PXA3aCcELX