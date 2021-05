Une "question déplacée" de Stephan Streker à La Tribune ne passe pas : Jackson Muleka et son entourage sont choqués

Ce lundi soir, Benjamin Nicaise, le directeur technique du Standard de Liège, était l'invité de La Tribune sur Tipik, pour faire le bilan la saison 2020-2021 du matricule 16.

Le directeur technique des Rouches a donc répondu aux questions de Benjamin Deceuninck et de ses chroniqueurs. Toutefois, une question de Stephan Streker a dérangé Benjamin Nicaise. Le réalisateur, scénariste et chroniqueur de la RTBF a demandé si "on était sûr que Jackson Muleka n’avait que 21 ans". Ce à quoi a répondu directement le dirigeant liégeois : "je trouve la question un peu déplacée, pour lui, et elle n’est pas légitime sur un plateau de télévision".

Ces doutes sur l’âge réel de l’attaquant congolais des Rouches ont fait réagir les fans du matricule 16 sur les réseaux sociaux. D'autres personnes sont également offusquées, à savoir Jackson Muleka lui-même et son entourage. Jean-Willy Ngoma, l’un des représentants du buteur, a fait savoir que les propos tenus par le réalisateur et scénariste belge étaient choquants.