Le président de la fédération allemande va démissionner

Le président de la fédération allemande Fritz Keller est dans la tourmente en raison de propos polémiques (il a ainsi comparé un entraîneur adjoint à un anciens nazi), et a proposé sa démission au terme d'une réunion du comité exécutif ce mardi.

Keller s'est déclaré prêt à remettre sa démission lundi prochain après la conclusion de son audience devant le Tribunal des Sports. Celle-ci sera acceptée et la DFB sera alors dirigée ad interim par Peter Peters et Rainer Koch.

At an extraordinary meeting of the DFB presidential board on 11 May 2021, the association decided on action regarding the ongoing leadership crisis and set the course for a restructuring of the DFB ➡️ https://t.co/Fq1Q3JIDov pic.twitter.com/lWYpmze4ac