📷 A 15 ans, il fait ses débuts en Serie A et entre dans l'histoire !

Wisdom Amey est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à faire ses débuts en Serie A.

Bologne accueillait le Genoa hier pour le compte de la 36e journée de Serie A, une rencontre qui s'est soldée par une victoire (0-2) des visiteurs.

Du côté de Bologne, Takehiro Tomiyasu (passé par Saint-Trond) était titulaire et a cédé sa place en toute fin de partie.

Le Japonais a été remplacé par Wisdom Amey, un très jeune joueur qui est entré dans l'histoire. En effet, Wisdom est à peine âgé de 15 ans et 274 jours, et son entrée en jeu a fait de lui le plus jeune débutant de l'histoire de la Serie A.

Wisdom Amey est né en Italie de parents togolais. Il a fait ses classes à Bologne où il a gravi les échelons pour venir frapper aux portes de l'équipe première : "C'est un défenseur central avec une puissance physique considérable", a confié Luca Vigiani son entraineur en U17. "Il a une bonne technique et une bonne concentration. Nous le considérons déjà comme un adulte."