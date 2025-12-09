Mohamed Salah écarté du groupe de Liverpool : voici pourquoi

Mohamed Salah a déversé toute sa colère le week-end dernier après le match de Liverpool. Wayne Rooney se montre particulièrement dur envers la réaction de l'Égyptien. Ce dernier a été écarté du groupe de Liverpool.

Mohamed Salah a complètement explosé après le match nul de Liverpool contre Leeds United. L’Égyptien n’a pas supporté de passer 90 minutes sur le banc. "Liverpool n’a absolument pas jeté Salah sous le bus", surprend Wayne Rooney dans la presse anglaise. "C’est Salah qui a jeté Liverpool sous le bus. En agissant ainsi, il détruit totalement l’héritage qu’il a laissé au club."

Pas du voyage en Italie

Wayne Rooney s’attend d’ailleurs à ce qu’Arne Slot montre l’exemple. "Slot doit affirmer son autorité. À mes yeux, il ne devrait absolument pas être repris pour le match de Ligue des champions mardi contre l’Inter Milan. "

C’est désormais chose faite. Liverpool a communiqué sa sélection pour le déplacement en Italie. Et Salah n’y figure pas.

"Le temps finit par rattraper tout le monde", poursuit Wayne Rooney. "Cette saison, Salah n’a pas été à son meilleur niveau, loin de là. Et en plus, il se montre extrêmement arrogant en affirmant qu’il a déjà mérité sa place dans l’équipe grâce aux années précédentes."



"Si j’étais son coéquipier, je ne serais absolument pas content de ses paroles ", souligne l'ancien joueur. "C’est irrespectueux. Je suis certain que Salah regrettera ce qu’il a dit."