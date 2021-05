Roberto Martinez explique pourquoi Axel Witsel sera dans les 26

Blessé au tendon d'Achille depuis début janvier, Axel Witsel sera dans la liste des 26 malgré une période de six mois sans jouer. Roberto Martinez explique sa décision.

Cette fois, c'est clair: Axel Witsel fera partie de la sélection des Diables Rouges pour l'Euro que Roberto Martinez dévoilera lundi prochain.

Le sélectionneur l'a lui-même confirmé dans un entretien accordé à Sporza et il explique pourquoi. "Axel n'est pas un joueur que l'on sélectionne, c'est un joueur qui se sélectionne lui-même par ce qu'il apporte à l'équipe nationale et par son expérience, il n'y a pas d'autre Witsel", insiste le Catalan.

Mais deux éléments semblent, par ailleurs, avoir penché en faveur de l'ancien Standardman: le nombre de joueurs appelés ("Avec une sélection de 26 joueurs, on peut prendre ce risque") et l'expérience tentée il y a trois ans avec Vincent Kompany, qui était blessé au moment d'entamer le tournoi, mais qui avait pu tenir son rang dès les huitièmes de finale.

Et si Axel Witsel ne fevait pas être en mesure de jouer? "S'il est fit, il jouera. Et si ce n'est pas le cas, on fera en sorte qu'il soit prêt pour débuter la saison dans des conditions optimales avec le Borussia Dormund", conclut le sélectionneur.