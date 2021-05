📷 Yannick Carrasco joueur le plus décisif du mois d'avril en Liga

L'Atlético de Madrid, coursé par le Barça et le Real, cavale en tête de la Liga et se rapproche doucement d'un onzième titre de champion.

Parmi les joueurs qui ont permis au club de garder ce rythme de croisière en tête du classement général : un certain Yannick Carrasco. Le Diable Rouge était en feu durant le mois d'avril comme en atteste cette stat d'OptaJose : joueur le plus décisif de la Liga avec quatre buts et autant d'assists.

De quoi le mettre en forme à moins d'un mois de l'Euro 2020 avec la Belgique.

8 - @atletienglish's Yannick Carrasco 🇧🇪 has been directly involved in more @LaLigaEN goals than any other player since the start of April (eight - four goals and four assists). Vitamin. pic.twitter.com/mKZVq2xcB5