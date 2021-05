Premier League : Alderweireld et Tottenham se rapprochent de l'Europe

Les Spurs peuvent encore y croire. Ce dimanche après-midi, Tottenham s'est imposé à domicile contre Wolverhampton, dans le cadre de la 36ème journée de Premier League. Avec cette victoire, le club londonien se rapproche des places qualificatives pour l'Europa League et met la pression sur Liverpool.

Une fois de plus, c'est Harry Kane qui a montré la voie à son équipe. L'Anglais a ouvert le score en faveur des Spurs juste avant la mi-temps (45ème minute). Au retour des vestiaires, Pierre-Emile Højbjerg a inscrit le but du break, peu après l'heure de jeu (62ème). Score final : 2-0 pour Tottenham.

𝗙𝗨𝗟𝗟-𝗧𝗜𝗠𝗘 ⏱ Goals from @HKane & @hojbjerg23 secure the points at Tottenham Hotspur Stadium!



⚪️ #THFC 2-0 #WWFC 🟣 pic.twitter.com/QkLlOlrPIV