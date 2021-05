Zinedine Zidane dément avoir annoncé son départ à ses joueurs

Le mystère reste flou autour du futur du technicien français.

Partira, partira pas ? Zinedine Zidane veut conserver le mystère jusqu'au bout. Alors qu'il est annoncé sur le départ au Real à l'issue de la saison, le Français a tenu à réagir à l'issue de la victoire des Merengues face à l'Athletic Bilbao. "Comment pourrais-je annoncer à mes joueurs que je suis sur le départ ? C'est un mensonge".

Le tacticien du club madrilène reste concentré sur le sprint final vers le titre : "Il nous reste un match et on va tout donner. C'est la chose qui m'importe le plus pour le moment. Le reste, on verra à l'issue de la saison", a-t-il déclaré.

Des propos qui ont de quoi semer le doute chez les supporters du Real...