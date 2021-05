Emilio Ferrera dirigera l'Académie de La Gantoise

Le coach âgé de 53 ans va bel et bien quitter le RFC Seraing.

Emilio Ferrera ne sera plus à la tête du RFC Seraing la saison prochaine puisqu'il va diriger l’Académie des jeunes de La Gantoise, selon la DH. Les Buffalos souhaitent que plusieurs jeunes de leur centre formation percent au plus haut niveau, comme c'est le cas au Sporting d'Anderlecht, au Club de Bruges et au Standard de Liège. Gand compte donc sur l'ancien coach des Métallos pour y parvenir.