L'OM s'intéresse à un joueur du FC Barcelone

Les Marseillais font un tour d'Europe pour trouver les bonnes affaires du mercato.

Peu utilisé par l'entraîneur Ronald Koeman cette saison, le latéral gauche Junior Firpo (24 ans, 6 apparitions et 1 but en Liga cette saison) se retrouve poussé vers la sortie au FC Barcelone à l'approche du prochain mercato d'été. Et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce jeudi, l'ancien joueur du Betis Séville se retrouve annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille !

En effet, le natif de Saint-Domingue plaît à l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli en raison de ses qualités offensives et le président de l'OM Pablo Longoria a également validé cette piste. Recruté pour 18 millions d'euros, plus 12 millions d'euros de bonus, en 2019, Firpo incarne un véritable flop au Barça et sera très certainement bradé. Une aubaine pour Marseille à la recherche d'un concurrent pour Jordan Amavi ?