Mbaye Leye satisfait de ses troupes malgré la défaite : "Il était important d'afficher ce fighting spirit"

Nouveau revers pour le Standard de Liège ce mercredi soir lors de la cinquième journée des Playoffs 2. Les Rouches se sont inclinés à La Gantoise (2-0).

Le Standard de Liège a enregistré sa quatrième défaite lors de ces Playoffs 2. "Nous étions moins en mouvement durant la première période et tactiquement, les joueurs essayaient de respecter les consignes. Il y avait peu d'agressivité de notre côté et nous avons perdu des ballons trop facilement. Après la pause, nous avons osé plus et nous avons eu des occasions. Nous étions plus dominants mais quand tu ne parviens pas à marquer ce but, ça devient compliqué. Et à la fin, nous encaissons un deuxième but sur une contre-attaque, plutôt anecdotique", a souligné Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

Malgré cette nouvelle défaite, le T1 des Rouches est satisfait de ses troupes. "J'ai aimé ce visage avec ces jeunes joueurs qui doivent évoluer à des postes qui ne sont pas les leurs. Mais avec tous les blessés que nous avons et les pions importants absents, je suis content de la prestation de mes joueurs ce mercredi soir. Il était important pour moi d’afficher ce fighting spirit. Normalement au Standard de Liège, il faut aller chercher plus dans ces matchs. Mais au vu de notre situation, c'est bien de montrer ce visage aperçu en seconde période. Nous sommes en train de jouer avec des jeunes joueurs que nous devons déjà préparer pour la prochaine saison. Dommage de ne pas avoir égalisé, car nous méritions de repartir avec un point", a conclu le technicien sénégalais.