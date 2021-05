Niklas Dorsch vers un retour en Allemagne ?

Après seulement une saison passée à La Gantoise, Niklas Dorsch pourrait retourner en Allemagne, où le Hertha Berlin lui ferait les yeux doux.

Une saison et puis s'en va. Moins d'un an après son arrivée en Belgique, Niklas Dorsch pourrait déjà retourner en Allemagne, à l'occasion du prochain mercato. En effet, d'après les informations du quotidien Kicker, et confirmées par Het Laatste Nieuws, le milieu de terrain de La Gantoise serait dans le viseur du Hertha Berlin.

Pour rappel, le joueur de 23 ans a rallié Gand en juillet 2020, en provenance du FC Heidenheim, un club de deuxième division allemande. Son indemnité de transfert est estimée à 3,5 millions d'euros par Transfermarkt. Aujourd'hui, l'ancien joueur du Bayern Munich en vaudrait le double, soit 7 millions d'euros.

Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, Niklas Dorsch pourrait plier bagages dès cet été. Il faut dire que son avenir chez les Buffalos s'est assombrie au cours des dernières semaines. Alors qu'il était titulaire sous les ordres de Jess Thorup en début de saison, l'international espoir allemand est moins considérée par Vanhaezebrouck. Pour preuve, il n'a plus fait partie du onze de base depuis le 19 février dernier. De quoi le pousser à changer d'air ?