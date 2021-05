Chelsea entre dans la danse pour Kane et offre deux joueurs

Harry Kane est de plus en plus proche de la sortie à Tottenham

Lassé des résultats décevants de Tottenham, qui ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, l'attaquant Harry Kane (27 ans, 34 matchs et 22 buts en Premier League cette saison) a confirmé publiquement ses interrogations sur son avenir jeudi et laissé la porte ouverte à un départ lors du prochain mercato. Ses propos n'ont pas échappé à Chelsea qui recherche un nouvel avant-centre pour la saison prochaine.

Selon ESPN, les Blues envisagent de proposer plusieurs joueurs dans un échange pour faire baisser le prix de l'international anglais. Le club entraîné par Thomas Tuchel n'a évidemment pas l'intention de payer une somme de 175 millions d'euros, montant confirmé par le média. Il envisagerait donc d'inclure l'attaquant Tammy Abraham (23 ans, 22 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) et le gardien Kepa Arrizabalaga (26 ans, 6 matchs en Premier League cette saison), deux joueurs qui ne jouent plus beaucoup à Londres, dans l'opération. L'ailier Callum Hudson-Odoi (20 ans, 23 apparitions et 2 buts en Premier League cette saison) est une autre alternative évoquée.