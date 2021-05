Titre en Ligue 1: Pochettino ne veut pas parler d'un échec

Le dénouement du championnat de France, ce sera pour ce week-end.

A moins d’un faux pas de Lille face à Angers dimanche (21h) à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’apprête à perdre sa couronne de champion de France. Si ce scénario se produit, l’entraîneur du club de la capitale, Mauricio Pochettino, refusera toutefois d’employer le terme échec.

"Pour une équipe comme le PSG qui est engagée dans toutes les compétitions, ne pas gagner est toujours une grande déception. Mais ce serait plus une déception ou de la frustration qu'un échec. Le mot échec est très fort. Malgré tout, on pense positivement pour ce dimanche", a assuré le technicien ce samedi en conférence de presse. Alors que ses hommes joueront leur va-tout contre Brest, l’Argentin ne sait pas encore s’il communiquera à ses joueurs l’évolution du score du match de Lille.

"On n'a pas pensé encore au fait de communiquer ou pas. Ce sera très difficile de ne pas se tenir au courant mais le plus important c’est de gagner ce match. Si on regarde trop ce qu’il se passe à Angers, ça peut être un danger. Le plus important, c’est ça, de gagner et ensuite on verra ce que Lille a fait", a exhorté le coach parisien.