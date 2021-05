Jan Oblak succède à Thibaut Courtois et récupère le trophée Zamora

Thibaut Courtois avait été impérial avec le Real la saison dernière et s'il a été tout aussi solide entre les perches madrilènes cette saison, il n'a pas été aussi imperméable. Le portier belge a concédé 28 buts en 38 matchs de championnat, soit un ratio de 0,74 but par match.

Un ratio honorable, mais pas suffisant pour conserver le Trophée Zamora qui récompense chaque année le portier du gardien le plus efficace d'Espagne. C'est Jan Oblak qui reprend le trône avec un ratio de 0,65 but encaissé par match, il devance Courtois. Yassine Bounou, portier du FC Séville, complète le podium.

C'est la cinquième fois que le gardien slovène de l'Atletico remporte le trophée Zamora, record égalé: seuls Victor Valdès et Antoni Ramallets ont fait aussi bien.

Your FIVE-TIME Zamora Trophy winner. Yes, FIVE-TIME. 🤯



Well done, @oblakjan ❤️🤍 pic.twitter.com/kYuLMExTgY