Juve, Milan AC, Napoli: à trois pour deux sésames

Ce sera l'enjeu majeur de la dernière journée de championnat en Italie.

Dernière ligne droite et suspense en Serie A: avant la dernière journée, trois grands d'Italie sont en course pour arracher un ticket pour la Ligue des Champions. L'Atalanta, dores et déjà assuré de sa place dans le top 4, pourrait joueur les arbitres.

Les Bergamasques (2es, 78 points) reçoivent en effet le Milan AC (3e, 76 points). Le Napoli de Dries Mertens (4e, 76 points) sera assuré de sa qualification pour la C1 en cas de succès contre le Hellas Verone.

C'est donc la Juventus (5e, 75 points), tout juste auréolée de son sacre en Coupe d'Italie, qui aborde cette dernière journée dans la position la plus délicate. Les Bianconeri ne seront pas maîtres de leur destin, dimanche soir: ils devront s'imposer à Bologne et espérer un faux-pas du Milan AC ou du Napoli.