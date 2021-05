Noël le Graët avait senti le retour de Karim Benzema en équipe de France

Après cinq ans et demi d'absence, Karim Benzema (33 ans, 81 sélections et 27 buts) a été rappelé en équipe de France pour disputer le prochain Euro (11 juin - 11 juillet).

Une décision inattendue mais juste sur un plan sportif, que le président de la Fédération Française de Football Noël le Graët avait anticipé depuis plusieurs mois grâce à ses discussions avec le sélectionneur Didier Deschamps. "Je la connaissais un peu avant vous", a avoué le patron de la FFF lors d’un entretien accordé au journal Le Parisien. "Depuis un moment, je sentais que Didier, je ne dirais pas… flanchait, mais en tout cas avait oublié cette guerre des mots. Et puis il a été sensible à la saison fantastique de Karim Benzema et il a voulu faire la paix. Le moment est bien choisi."

"L’année dernière, ce n’était même pas la peine. Mais progressivement, je sentais que ça allait mieux, et puis un jour Didier m’a appelé et m’a dit : ‘tiens, je crois que je vais aller le voir.’ J’aurais préféré que ça se fasse depuis un bon bout de temps, mais il était tout à fait décidé. Didier pense au retour de Benzema depuis six mois. L’équipe de France a gagné sans Benzema, mais sportivement il méritait sa sélection", a conclu Le Graët.