Officiel : Zinedine Zidane quitte le Real Madrid !

Parti par la grande porte en mai 2018, après avoir offert neuf nouveaux trophées dont trois Ligue des Champions au Real Madrid, Zinedine Zidane était revenu un an plus tard.

Zinedine Zidane quitte le Real Madrid. La fin du troisième chapitre du Français à la Casa Blanca qui a rendu la nouvelle officielle. Le technicien français paye une saison sans le moindre trophée et un jeu peu flamboyant. Le club merengue a été éliminé en par Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions, a terminé deuxième du championnat, et a été humilié par Alcoyano (D3) en 1/16ème de finale de la Coupe du Roi.

"Le Real Madrid C. F. annonce que Zinedine Zidane a décidé de mettre fin à sa phase actuelle en tant qu'entraîneur de notre club. Il est maintenant temps de respecter sa décision et de lui montrer notre remerciement pour son professionnalisme, son dévouement et sa passion pendant toutes ces années, et pour ce qu'a représenté sa personne pour le Real Madrid. Zidane est l'un des grands mythes du Real Madrid et sa légende va au-delà de ce qu'il a été en tant qu'entraîneur et joueur de notre club. Il sait qu'il est dans le cœur du Real Madrid et que le Real Madrid est et sera toujours sa maison".