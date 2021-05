La dernière chance de Cologne et Sebastiaan Bornauw

Cologne avait échappé de justesse à la relégation directe, mais il reste encore une grande marche à franchir pour l'équipe de Sebastiaan Bornauw.

C'est justement le défenseur belge qui avait permis à son club d'échapper à la relégation directe en inscrivant le but de la délivrance à trois minutes du coup de sifflet final du championnat. Mais Cologne devait encore passer par les barrages pour s'en sortir.

Et ils ont perdu la première manche, à domicile contre Holstein Kiel. Cologne devra donc inverser la vapeur ce samedi soir (coup d'envoi 18h) en déplacement. Sans quoi ce sont les Cigognes qui renoueront avec leur glorieux passé: Holstein Kiel fut champion d'Allemagne en 1912, mais n'a plus évolué parmi l'élite depuis plus de 80 ans...