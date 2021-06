Avec Trent Alexander-Arnold, sans Jesse Lingard: la sélection définitive de l'Angleterre

Indiscutable de la sélection anglaise jusqu'au mois de mars, Trent Alexander-Arnold avait été laissé de côté par Gareth Southgate en mars. Le sélectionneur anglais avait expliqué que c'était une décision basée sur ses performances avec Liverpool.

Le latéral des Reds a su finir la saison en force pour convaincre son sélectionneur et sera donc bien de la partie pour l'Euro 2020.

Mais Southgate a tout de même dû se séparer de sept joueurs qui faisaient partie de sa présélection: Mason Greenwood, qui est blessé, Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, Ben Godfrey, Ben White, James Ward-Prowse et Ollie Watkins ne seront pas de la partie, mais pourraient être impliqués lors des matchs de préparation.

Our #EURO2020 squad numbers have been confirmed! 🔢