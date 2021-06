La fin d'une ère en approche: Francky Dury va quitter Zulte Waregem

Le Essevée vient d'annoncer le prochain départ de son fidèle entraîneur.

C'est la fin d'une longue et belle aventure qui se précise. Francky Dury, le coach le plus fidèle de Pro League, quittera Zulte Waregem à l'issue de la saison 2021-2022, comme l'a confirmé le club mardi soir. "L'entraîneur et le club ont décidé de mettre fin à leur contrat d'un commun accord", précise le Essevée dans son communiqué.

C'est donc la fin du deuxième bail de Francky Dury au Stade Arc-en-ciel qui approche. Il avait d'abord dirigé les Flandriens de 1994 à 2010 et il était revenu un an et demi plus tard et sera donc resté plus de dix ans sur le banc de Zulte Waregem avant de tirer sa révérence.