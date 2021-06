Made in Pro League : Mërgim Vojvoda, du Rouche au grenat

Moins d'un an après son départ du Standard, Mërgim Vojvoda est parvenu à se maintenir en Serie A avec le Torino. Retour sur la saison de ce talent "made in Pro League".

Nous sommes le 1er septembre 2020. Après un exercice réussi sous les couleurs du Standard de Liège, Mërgim Vojvoda quitte la Belgique pour rallier le Torino. Il s'engage avec le club de Turin jusqu'en juin 2024, contre un peu plus de 5 millions d'euros (selon Transfermarkt). L'ancien Rouche part à la conquête de l'Italie.

Découvir la Serie A... et y rester

Mërgim Vojvoda le sait : les choses ne seront pas faciles à Turin. La saison dernière, le Torino avait terminé en 16ème position (sur 20 équipes) et n'était pas passé loin de la relégation. En 2020/2021, la tendance est restée la même. Les débuts sont compliqués pour les Granata, qui ne remportent qu'une seule rencontre sur les quatorze premières journées de championnat (8 défaites, 5 nuls). Mais sur le plan personnel, le Kosovar est déjà décisif avec deux passes décisives en quatre matchs.

Malheureusement, une blessure le coupe dans son élan et le prive des deux premiers chocs du calendrier : face à l'Inter et contre la Juventus. À son retour, le système de jeu a changé. L'entraîneur Marco Giampaolo penche pour un nouveau schéma : le 3-5-2. Mërgim Vojvoda, qui évoluait en tant que latéral droit jusqu'à présent, est alors utilisé dans un registre inhabituel, celui de piston gauche. Mais après deux performances inabouties à la mi-décembre, le joueur de 26 ans perd sa place dans le onze de base.

Nouveau pays, nouvelle équipe et nouveau rôle

Le 17 janvier, Marco Giampaolo est remercié. Davide Nicola lui succède. Quelques semaines plus tard, l'ancien mouscronnois retrouve le onze de départ en championnat contre Crotone (le 7 mars, défaite 4-2). L'ancien Rouche profite de l'absence de son principal concurrent (Wilfried Singo) pour retrouver du temps de jeu. Il enchaîne les rencontres et redécouvre le rôle de piston droit, qu'il n'avait plus vraiment occupé depuis 2016.

Mërgim Vojvoda marque son premier but avec les Granita le 3 mai, dans un match capital pour le maintien. Le numéro 27 est le seul à trouver la faille (1-0) et condamne ainsi Parme à descendre en Serie B. Une semaine plus tard, il récidive et permet à son équipe de ramener un point de Vérone. Finalement, le Torino arrache son maintien à Rome, contre la Lazio, grâce à un score nul et vierge (0-0). S'il n'était pas sur la pelouse ce soir-là, le droitier peut savourer : sa mission est accomplie.

Au bout du compte, Mërgim Vojvoda a joué 24 matchs de Serie A pour sa première saison en Italie (1 364 minutes de jeu, 45% de titularisation). Mais l'année prochaine, il pourrait pâtir de la montée en puissance de Wilfried Singo. L'ancien Rouche devra faire preuve de caractère pour convaincre Ivan Juric (son nouvel entraîneur) qu'il est bien l'homme de la situation. Les cartes sont entre ses mains.