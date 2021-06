Mogi Bayat revient sur cette fameuse histoire du cercueil : "Ce qu'il s'est passé la semaine dernière est un scandale"

Le FC Nantes a décroché son maintien lors des barrages face à Toulouse dimanche. De quoi pousser le clan Kita à aller déterrer le fameux cercueil. Un geste qui n'est pas du tout passé du côté des supporters nantais.

La semaine dernière, des supporters du FC Nantes, écoeurés par la situation catastrophique de leur club et la mainmise du duo Kita-Bayat à la Beaujoire, avaient enterré à titre symbolique un cercueil orné de l'inscription "FC Kita", pour figurer la mort du club depuis que le président et l'agent franco-iranien en avaient pris les rênes. Après le maintien assuré en barrages contre Toulouse, Bakari Sanogo (autre agent influent à Nantes) et Mogi Bayat ont été déterrer le cercueil. Une geste perçu comme une provocation. Une trentaine d’individus majoritairement cagoulés se sont introduits dans le stade et ont agressé le personnel du club qui y fêtait le maintien. Les Kita père et fils n’étaient déjà plus présents. Six personnes ont été interpellées.

Dans le collimateur de nombreux supporters, Mogi Bayat est revenu sur cette fameuse histoire du cercueil. "Ce qu’il s’est passé la semaine dernière (cercueil pour enterrer le FC Kita avant le match contre Montpellier, cortège funèbre, enterrement, ndlr.) est un scandale !!! C’est une honte inadmissible. Un groupe de personnes a manifesté et a fait la promotion d’une incitation à la haine, de manière virulente et publique", a confié Mogi Bayat à Ouest France avant de poursuivre.

"Quoi de plus virulent et hallucinant dans la société de 2021, que de vouloir la mort de quelqu’un ou de quelque chose ? Il n’y a pas plus virulent dans le degré de haine. J’ai été moi-même sidéré, du fait que ça a été relayé médiatiquement, mais pas dénoncé médiatiquement. C’est un avis personnel. Si, un groupe de personnes peuvent aller enterrer un cercueil, un autre groupe de personnes dans le respect, dans le calme, sans avoir fait de cinéma médiatique, a le droit d’aller ressortir un cercueil et de dire : "Non, non, erreur, le FC Nantes n’est pas mort, le FC Kita n’est pas mort, le club est en Ligue 1"", a conclu l'agent de joueurs.