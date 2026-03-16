Bon présage pour Anderlecht ? Un changement pour les supporters en vue de la finale de Coupe contre l'Union

L'organisation se précise pour la finale de la Coupe entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht. Avec un changement à noter pour les supporters.

Ce derby bruxellois au sommet aura lieu jeudi 14 mai, jour de l'Ascension. L'Union Saint-Gilloise a été désignée comme équipe évoluant à domicile. Les tribunes des deux camps seront toutefois bien garnies.

À ce sujet, on apprend aujourd'hui un changement dans l'organisation. Comme l'explique La Dernière Heure, les supporters d'Anderlecht occuperont finalement les tribunes 3 et 4 du Stade Roi Baudouin et ceux de l'Union les tribunes 1 et 2.

Le Parking C pour accueillir les cars anderlechtois

Initialement, les Mauves devaient être placés dans les tribunes 1 et 2, le 'côté Atomium'. Mais la Ville de Bruxelles a changé ses plans suite à une demande de la Police de Bruxelles. Cette dernière pointait le nombre de cars de supporters du Sporting attendus.

Les Mauves ayant des groupes de sympathisants aux quatre coins du pays, une proportion plus grande de supporters se déplacera sans doute en car. Le Parking C à proximité des tribunes 3 et 4 est plus disposé à les accueillir. Les Unionistes viennent quant à eux plus majoritairement de Bruxelles et devraient être plus nombreux dans les métros et transports en commun.



Un bon présage pour Anderlecht ? Lors des deux dernières finales perdues contre le Club de Bruges et La Gantoise, les supporters du Sporting étaient placés dans les tribunes 1 et 2.