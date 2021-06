Eden Hazard se réjouit du retour de Benzema chez les Bleus, mais...

Le capitaine des Diables est heureux pour son coéquipier madrilène, mais sait aussi que ça rend la France encore plus redoutable.

Eden Hazard et Karim Benzema partagent le vestiaire du Real Madrid depuis près de deux ans et le Brainois se réjouit de voir son coéquipier réintégrer l'équipe de France pour l'Euro. "En tant que passionné de foot, on a toujours envie de voir les meilleures équipes, avec les meilleurs joueurs. Et Karim fait partie des meilleurs", acuiesce-t-il.

Mais Eden Hazard se méfie d'une équipe de France avec le buteur du Real. "On a déjà perdu une demi-finale contre la France sans lui et, avec lui, ils seront plus forts encore. Mais je sais quel bonheur ça doit être pour lui et j'espère qu'il montrera à tout le monde que c'est toujours le même joueur", insiste Eden Hazard.