Karim Benzema a du mal avec les penaltys en équipe de France

L'attaquant français faisait son retour chez les Bleus ce mercredi soir lors d'un match amical contre le Pays de Galles.

Karim Benzema (82 sélections et 27 buts) ne règne plus en maître sur l'exercice des penaltys avec l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid a vu sa tentative être stoppée par le gardien gallois Danny Ward à la 27e minute. KB9 vient de rater son troisième tir au but d'affilée chez les Bleus.

Comme le rappelle le statisticien Opta, avant d'échouer face aux Gallois, le joueur âgé de 33 ans s'était manqué contre la Suisse (5-2) en juin 2014 lors de la Coupe du monde, puis face à la Suède (1-0) en amical, en novembre de la même année.