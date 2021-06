Kylian Mbappé évoque le meilleur match de sa carrière

Une rencontre qui a eu lieu cette saison au mois de février.

Kylian Mbappé évoqué le meilleur match de sa carrière au cours d'un entretien accordé au magazine anglais Esquire. À savoir un certain FC Barcelone-Paris Saint-Germain (1-4, 8e de finale aller de Ligue des Champions), en février.

"Le meilleur match de ma carrière. Parce qu'il était complet. J'ai aidé l'équipe à la fois offensivement et défensivement et j'ai réussi à créer et à finaliser mes mouvements, en un contre un. J'ai gagné 90% de mes duels, si cette stat est correcte. Pendant tout le match, je n'ai jamais eu un seul moment où je me suis senti éteint", a confié l'attaquant français qui avait notamment planté un triplé ce soir-là au Camp Nou.