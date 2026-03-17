Le RSC Anderlecht offre un premier contrat professionnel à un jeune de Neerpede

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Le Sporting d'Anderlecht a annoncé la signature d'un premier contrat professionnel pour le jeune Rami Lougmani.

Le tout jeune attaquant Rami Lougmani (16 ans) a signé son premier contrat professionnel au RSC Anderlecht. Pur produit de Neerpede, il évolue à Anderlecht depuis l'âge de 6 ans. Cette saison, il évoluait déjà au sein de l'équipe U18 Elite 1 du RSCA. 

Attaquant décrit comme "polyvalent" dans le communiqué officiel du Sporting, Lougmani a déjà inscrit 6 buts cette saison avec les U18 Mauve & Blanc. 

Attaquant U18 à Anderlecht, international U17 avec le Maroc 

"Depuis son enfance, Rami travaille dur, il apprend vite et il est toujours disponible pour ses coéquipiers. Son esprit d’équipe et son engagement font de lui un joueur qui a une influence positive sur ses coéquipiers tant sur le terrain qu’en dehors", lit-on sur le site officiel du RSCA. 

"Mesurant déjà 1m85, l’attaquant possède un profil rare. Il est polyvalent en attaque, il peut jouer comme pivot dans la surface, il utilise les deux pieds et il combine ses actions individuelles avec la capacité de mettre ses coéquipiers en position de marquer".


Rami Lougmani représente le Maroc depuis l'équipe nationale U15 et fait actuellement partie de l'équipe nationale U17 des Lions de l'Atlas. 

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