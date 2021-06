"Fantastiques": Jacky Mathijssen salue les prestations de Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere

Ils prétendaient à une place dans la liste des 26 pour l'Euro, ils ont répondu présent avec les Diabotins.

Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere ont tous les deux goûté aux Diables Rouges et ils faisaient donc partie des candidats à un ticket pour l'Euro, mais ils ont finalement dû se contenter d'un statut de réservistes.

Ils ont compensé en rejoignant les Diablotins pour entamer la campagne de qualifications pour l'Euro U21 2023. Titulaires au Kazakhstan, le Brugeois et l'Anderlechtois ont été précieux, Yari Verschaeren a d'ailleurs donné l'assist sur le second but belge.

Et Jacky Mathijssen est bluffé. "Il faut le souligner, ce sont deux garçons qui étaient dans la présélection des Diables et sur le terrain, ils ont été fantastiques. C'est un autre motif de satisfaction", insiste le sélectionneur des Diablotins.