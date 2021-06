L'entraîneur de Cagliari souhaiterait conserver Radja Nainggolan

Le Belge appartient toujours à l'Inter de Milan.

L'entraîneur de Cagliari Leonardo Semplici souhaiterait conserver Radja Nainggolan la saison prochaine. Une arrivée définitive ne semble cependant pas évidente, car l'Inter ne laissera pas partir le milieu de terrain aussi facilement.

En difficultés à Milan, Nainggolan avait été prêté la saison dernière à Cagliari, et on connait l'affection que porte le Belge pour le club et pour la Sardaigne où sa carrière avait pris son envol, et où il réside d'ailleurs.

Mais l'Inter connait quelques difficultés financières et ne laissera pas le milieu de terrain partir comme ça. Le club demanderait près de six millions d'euros pour l'ancien Diable Rouge. Un prix un peu trop élevé pour Cagliari, même si Semplici garde l'espoir : "C'est un grand joueur avec beaucoup de qualités et beaucoup d'expérience. Bien sûr que je le veux ici la saison prochaine", a-t-il déclaré à La Nuova Sardegna.

Et selon Semplici, Nainggolan souhaiterait également rester : "Il aime la Sardaigne. Radja est ici depuis longtemps et ne veut rien d'autre que de porter à nouveau notre maillot."