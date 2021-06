Une nouvelle pige en Serie A pour Andreas Pereira ?

La saison dernière, Andreas Pereira était prêté à la Lazio par Manchester United.

L'aventure d'Andreas Pereira en Italie n'aura pas été un immense succès.

Prêté à la Lazio par son club Manchester United, le natif de Duffel près d'Anvers pourrait cependant avoir une nouvelle chance de briller dans la capitale la saison prochaine.

Un temps cité du côté de la Belgique, le Belgo-Brésilien pourrait bien prolonger son séjour à la Lazio selon le Corriere dello Sport.

Le milieu de terrain a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives en 33 matches de Serie A la saison dernière, et Maurizio Sarri souhaiterait donner une autre chance à Pereira.