L'Angleterre en conflit avec ses supporters, qui huent le genou à terre

Mais cette décision des joueurs de l'équipe d'Angleterre de mettre le genou à terre avant chaque match commence à faire polémique, et pour cause : le soutien populaire n'est pas présent, et les supporters ne se privent pas de huer leur équipe. Ce fut le cas contre l'Autriche, et encore ce dimanche contre la Roumanie, malgré quelques applaudissements de soutien.

Le sélectionneur Gareth Southgate avait exprimé sa déception après ces huées lors du premier match de préparation, mais n'a pas été entendu, et ce alors que l'Angleterre retrouve son public pour la première fois depuis novembre 2019 et l'explosion du mouvement Black Lives Matter. Marcus Rashford, capitaine de l'Angleterre ce dimanche à Middlesbrough, affirmait cependant après la rencontre : "On ne peut pas contrôler ça. On continuera à mettre le genou à terre".

Le sujet pourrait bien être également amené sur la table en Belgique si les Diables Rouges retrouvent leur public et continuent à rendre hommage au mouvement BLM : que fera le Stade Roi Baudouin ? Ce dimanche, face à des Croates restés debout, tous les joueurs belges ont mis un genou à terre.

Ahead of today's game, our players will once again take the knee as a show of solidarity with the Black community, including members of our squad who themselves continue to suffer abuse on a regular basis.



Please support them, just as we know you will once the game begins. pic.twitter.com/muTvAFeCix