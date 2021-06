Le président du Paris Saint-Germain évoque Lionel Messi

Depuis plusieurs semaines, l'attaquant du FC Barcelone (33 ans, 35 matchs et 30 buts en Liga cette saison), en fin de contrat au terme du mois de juin, a été présenté avec insistance dans le viseur du club parisien.

Le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a répondu à la rumeur Lionel Messi pour le quotidien L'Equipe. "En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique", a confié Al-Khelaïfi.

De son côté, Lionel Messi semble bien parti pour prolonger avec le Barça.