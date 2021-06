Nasser Al-Kheläifi a promis un mercato estival "plus actif" du côté du PSG

Le président du Paris Saint-Germain a clairement annoncé la couleur.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le mercato estival à venir pour le Paris Saint-Germain au cours de son long entretien accordé à L'Équipe. "Ces deux dernières années, on n’a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu’on est là. Maintenant, on doit encore s’améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu’on veut faire. La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été", a prévenu le président du vice-champion de France.

L'homme fort du club de la capitale a également assuré des investissements lourds à venir. "On va en faire, on va en faire", a-t-il conclu en appréciant l'assouplissement des règles du fair-play financier.