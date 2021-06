Une nation, une pépite : Szabolcs Schön sauce Dallas

L'Euro, c'est dans moins d'une semaine. L'heure est venue de vous présenter les talents qui pourraient y briller : jeunes talents déjà éclos ou en devenir, ils sont les stars de demain ... presque littéralement !

C'est la catastrophe pour la Hongrie : LA star magyare, Dominic Szoboszlai, ne sera pas de la partie, et les chances de survie dans le groupe de la mort aux côtés de la France, de l'Allemagne et du Portugal en sont considérablement réduites. Le flanc gauche devrait être occupé par Kevin Varga, ailier qui reste sur une saison convenable à Kasimpasa ; son back-up pourrait s'appeler Szabolcs Schön.

Schön, 20 ans, a été formé à la prestigieuse académie de l'Ajax Amsterdam, avec laquelle il a même remporté le titre en U19 (il est debout à l'extrême droite de la photo ci-dessous). En 2019, cependant, et alors qu'il a eu l'opportunité de jouer avec le Jong Ajax en D2, Szabolcs décide de revenir au pays, direction le MTK Budapest.

En championnat de Hongrie, Schön fait ses débuts professionnels et s'impose rapidement : titulaire régulier en 2019-2020 pour 5 buts et 6 assists, il explose cette saison avec 11 buts et 4 assists, de quoi décrocher un transfert ...en MLS. Choix surprenant, mais osé, qui doit lui permettre de devenir l'une des stars de son club et d'un championnat au jeu très ouvert. Et les bonnes nouvelles se multiplient puisque Szabolcs Schön, international dans toutes les équipes d'âge hongroises, est l'une des surprises de Marco Rossi pour cet Euro 2020.

Sans la blessure de Dominic Szoboszlai, il est probable que Schön ait suivi la compétition en tant que supporter ; il pourrait finalement obtenir du temps de jeu face à aux géants qu'affronteront les Magyars en poules. Et les aider à créer l'exploit ?