La Bourse Divock Origi pour soutenir des étudiants de l'Université de Liverpool

C'est Liverpool qui l'annonce dans un communiqué ce jeudi, Divock Origi et l'Université de Liverpool ont officiellement lancé une bourse au nom du Diable Rouge pour soutenir des étudiants dans l'accomplissement de leurs études.

Deux étudiants en bénéficieront au cours de l'année qui vient, un troisième et un quatrième au cours des deux années académiques suivantes.

Un partenariat qui ravit l'Université de Liverpool. "Je suis particulièrement heureux que Divock Origi se joignent à nous pour offrir des opportunités à de jeunes étudiants de Liverpool. Divock est un personnage inspirant pour les jeunes de notre ville et son soutien nous aidera à nourrir et à faire grandir les talents et les potentiels de Liverpool", se réjouit le Professeur Gavin Brown.

We're so pleased to announce that @LFC striker Divock Origi is partnering with us @LivUni to offer a new scholarship for students from the city of #Liverpool ❤ Read more here: https://t.co/KkpSStU4rb pic.twitter.com/rF9AvWqB6s