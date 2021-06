La Fédé danoise donne des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen

La Fédération danoise a été en contact direct avec le joueur de l'Inter Milan au lendemain de son hospitalisation.

Victime d'un malaise cardiaque sur le terrain lors de Danemark - Finlande, Christian Eriksen a passé la nuit à l'hôpital. Des nouvelles concernant son état de santé étaient donc très attendues.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, la Fédération danoise se veut rassurante :

"Ce matin, nous avons parlé avec Christian Eriksen, qui envoie ses amitiés à ses coéquipiers. Son état est stable et il restera hospitalisé pour des examens approfondis. Les joueurs et le staff de l'équipe nationale ont reçu un soutien psychologique et seront là pour se soutenir après l'incident de ce samedi. Nous voudrions remercier tout le monde pour votre attention envers Christian de la part des supporters, des joueurs, des familles royales danoises et anglaises, des associations internationales..."