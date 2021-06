📷 Michy Batshuayi s'improvise photographe dans les rues de Saint-Pétersbourg

Avant le coup d'envoi de Belgique - Russie, les Diables se baladaient dans les rues de Saint-Pétersbourg pour profiter d'un moment de détente.

Michy Batshuayi s'est improvisé photographe du groupe mais pas que ! En effet, le Diable Rouge a réussi à prendre une photo d'un couple de jeunes mariés qui leur laissera certainement un bon souvenir.

Michy, we asked you to photograph the players during the walk 😅 #DEVILTIME #EURO2020 pic.twitter.com/wONLlRWp4D