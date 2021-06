Thomas Müller : "Nous n'avons pas seulement de la classe, nous avons une mentalité !"

L'Allemagne jouera gros dans un groupe très relevé, et devra se racheter après son Mondial décevant.

Le Bavarois fête son retour dans la Mannschaft avec Mats Hummels après plus de deux ans d'absence sur le plan international. Thomas Müller estime que l'équipe d'Allemagne a, à la fois, le talent et la mentalité pour aller loin lors du Championnat d'Europe.

Le joueur de 31 ans fait partie des huit joueurs du Bayern appelés, avec également trois joueurs de Chelsea. Le Bavarois pense que cela peut être la clé du succès pour l'Allemagne, une mentalité de gagnant : "Le facteur décisif est le suivant, nous n'avons pas seulement de la classe, nous avons une mentalité ! Ces joueurs savent comment gagner, ils l'ont prouvé", a déclaré Müller à SportBild.

"Nous ne sommes pas n'importe qui. Avec Jürgen Klopp, Hansi Flick et Thomas Tuchel, trois entraîneurs allemands ont récemment remporté la Ligue des champions. Cela n'a rien à voir directement avec l'équipe nationale, mais cela montre que la mentalité allemande et l'éthique de travail peuvent réussir. Nous avons également dans l'équipe des joueurs qui ont remporté des titres au plus haut niveau européen avec Chelsea et le Bayern au cours des neuf derniers mois", poursuit le joueur offensif.

Le "Groupe de la mort" s'annonce en tout cas excitant et le Bavarois applique à la compétition sa mentalité de vainqueur acquise en club, mais il sait aussi que le premier match de l'Allemagne, contre la France demain, sera crucial : "En toute honnêteté j'y crois. Le match d'ouverture est primordial. Je pense qu'il est possible de faire plus que ce que beaucoup croient que nous sommes capables de faire", ponctue Thomas Müller.