🎥 Le premier gardien autobuteur de l'histoire de l'Euro

Wojciech Szczesny est entré dans l'histoire du championnat d'Europe, lundi, après-midi. Mais il s'en serait bien passé.

La Pologne a pris un coup sur la tête, lundi, en ouverture de son Euro. Contre l'adversaire supposé le plus faible de leur groupe, Robert Lewandowski et ses équipiers sont tombés et devront désormais redresser la barre contre l'Espagne.

Un match qui avait mal commencé pour les Polonais puisque c'est e malheureux Wojciech Szczesny qui avait ouvert le score contre son camp après un rebond du ballon sur le poteau. C'est le tout premier autobut d'un gardien dans un Euro.