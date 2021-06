Copa America : De plus en plus de cas positifs au Covid-19...

Après avoir été délocalisée au Brésil en raison de nombreux cas de Covid-19 en Argentine, la Copa América est plus que jamais menacée par le coronavirus.

Au bout de seulement deux jours de compétition, plus de 41 cas de Covid-19 ont été détectés parmi les sélections participant à la Copa América. "41 cas de Covid-19 ont été signalés, dont 31 parmi les joueurs et les membres des délégations, et dix parmi les prestataires de services engagés pour l'événement", a informé le ministère de la Santé du Brésil.

Au début de la compétition, 13 avaient été testées positives au sein de l’équipe du Venezuela et 4 dans celle de la Bolivie.