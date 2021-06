Euro : Mauvaise nouvelle pour l'Autriche et Marko Arnautovic

L'UEFA a officialisé aujourd'hui la suspension de l'attaquant autrichien Marko Arnautovic (32 ans) pour la prochaine rencontre.

L’UEFA a officialisé ce mercredi la suspension de Marko Arnautovic (32 ans) pour la prochaine rencontre. L’attaquant autrichien avait insulté un joueur macédonien après avoir inscrit le but du 3-1 à la 89e minute de jeu face à la Macédoine du Nord dimanche dernier.

En infligeant un match de suspension au joueur de 32 ans, la chambre d’appel de l’instance européenne sanctionne sa "mauvaise conduite", selon l’article 15 de son règlement, explique-t-elle dans un communiqué.

Elle n’a donc pas retenu l’injure raciste, qui aurait valu au joueur d’être écarté pour au minimum dix matchs d’après le même règlement, et donc de quitter l’Euro. Arnautovic sera donc absent pour la prochaine rencontre de l’Autriche demain face aux Pays-Bas. L’ancien avant-centre de West Ham et de Stoke City loupera le choc entre le premier et le deuxième du groupe C, coup-d’envoi 21h ce jeudi.