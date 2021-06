Gattuso va-t-il déjà quitter la Fiorentina ?

Le nouvel entraîneur de la Fio serait déjà en désaccord avec sa direction.

Gennaro Gattuso pourrait déjà quitter la Fiorentina ! L'ex-entraîneur de Naples et de l'AC Milan avait récemment été annoncé nouveau T1 de la Viola mais tout ne se passe pas pour le mieux en interne.

Selon Sky Sports, il y aurait eu des différends entre les dirigeants du club florentin et leur nouvel entraîneur sur le recrutement à mener cet été. Gattuso est représenté par le puissant Jorge Mendes et ce dernier voulait placer certains de ses poulains à la Fio, comme le milieu de Porto Sergio Oliveira ou l'ailier de Valence Gonçalo Guedes. Alors que les dirigeants de la Viola préféreraient réaliser des investissements plus modestes et le point de non retour aurait été atteint entre toutes les parties.