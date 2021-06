Marco Verratti refuse de s'enflammer

Titularisé par Roberto Mancini pour la première fois de l'Euro ce dimanche, le milieu de terrain a participé au succès de la Nazionale contre le Pays de Galles (1-0).

Marco Verratti (28 ans, 42 sélections et 3 buts) était évidemment content après la troisième victoire de l'Italie au sein de cet Euro, mais l'Italien a refusé de s'enflammer pour autant. "Il n’y a pas d’équipe favorite, plus forte que les autres. On est six ou sept équipes à vouloir arriver en finale. On doit prendre les matchs les uns après les autres et considérer qu’aucune rencontre n’est facile. On joue contre des grands joueurs, tous les matchs sont difficiles. Mais en jouant avec le cœur et en faisant du beau jeu comme aujourd’hui, ce sera plus facile", a assuré le milieu de terrain italien au micro de beIN Sports.

Verratti a ensuite évoqué sa condition physique. "Je vais très bien, parce que j’ai beaucoup travaillé pour revenir. (...) Nous n’avons pas de pression. On fait le plus beau travail au monde, et c’est un plaisir de représenter notre nation."