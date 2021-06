Copa America : L'Argentine et le Chili se hissent en quart de finale, Lionel Messi égale un record

Pas très reluisante depuis le début de la compétition, l'Albiceleste était opposée cette nuit au Paraguay. Opposée à l'Uruguay, la Roja a assuré le point du match nul.

L'Argentine a battu le Paraguay par le plus petit écart (1-0). Grâce à une passe décisive d’Angel Di Maria, Alejandro "Papu" Gomez a marqué le but de la victoire dès la 8e minute. Hormis un but annulé aux Argentins juste avant la pause, c’est le Paraguay qui a dominé les débats. Grâce à ce succès, l’Albiceleste conserve la tête du groupe A avec 7 points en 3 matchs et se qualifie pour les quarts de finale. Une rencontre marquée par un certain Lionel Messi venu égaler le record de sélections de Javier Mascherano (147 capes).

De son côté, le Chili a été tenu en échec par l'Uruguay (1-1). Eduardo Vargas avait ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu avant qu’Arturo Vidal ne marque contre son camp à 25 minutes du terme. Deuxième de la poule avec 5 unités, le Chili rejoint les quarts de finale.