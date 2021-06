Pepe : "Nous avons les capacités de gagner contre la France"

Malgré la déroute contre l'Allemagne (2-4), le Portugal veut se racheter contre la France ce mercredi soir.

Pepe veut que le Portugal l'emporte face à la France après la lourde défaite contre l'Allemagne (2-4). Le défenseur central souhaite montrer un meilleur visage contre les Bleus.

"On perd et on gagne ensemble. Contre la France, il faudra avoir les lignes très proches, être solidaires. Nous devons égaler la volonté qu'avait l'Allemagne de nous vaincre pour poursuivre notre chemin dans la compétition. Nous avons les capacités de gagner le match demain. Nous avons une énorme volonté de démontrer ce que nous valons réellement", a expliqué le joueur âgé de 38 ans mardi en conférence de presse.