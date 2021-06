🎥 Copa America : l'Uruguay en quarts, le Paraguay surprend le Chili

La Copa America continue au Brésil, et le tableau des quarts de finale se précise.

La formule de la Copa America cette saison se compose de deux groupes de 5 dont les 4 premiers sont qualifiés - encore plus permissif, donc, qu'un Euro où on repêche les meilleurs troisièmes. Et cette nuit, c'est la Bolivie qui a été éliminée de sa poule, battue par l'Uruguay (2-0) avec, notamment, le 52e but de Cavani pour la Celeste.

Le Paraguay, de son côté, a surpris le Chili, déjà qualifié (2-0), et a également validé son ticket pour les quarts de finale. La dernière journée de cette poule se tiendra ce lundi avec un derby Paraguay-Uruguay à Rio de Janeiro, et Argentine-Bolivie à Cuiaba. L'Uruguay et le Chili se disputent la 4e place synonyme de choc face au Brésil : si l'Uruguay gagne, cela enverra les Chiliens face au pays-hôte.