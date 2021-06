L'Euro d'Eden est terminé? "Je ne pense pas qu'il jouera encore"

En fin de rencontre, Eden Hazard est sorti en se tenant la cuisse. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Eden Hazard a quitté la pelouse en se tenant la cuisse, la Belgique et ses supporters tremblent et on ne va pas se mentir: les nouvelles ne sont pas bonnes. En conférence de presse, Thibaut Courtois est revenu sur cette sortie.

"Je pense que l'Euro d'Eden est terminé, qu'il ne jouera plus". De son côté, le joueur du Real Madrid s'est présenté en conférence de presse en étant un peu fataliste, si on lit entre les lignes: "J'ai ressenti une douleur aux ischios, je ne sais pas encore donc je ne veux pas me prononcer. Je vais passer des examens demain qui seront plus poussés. Mais même si je ne joue pas, je vais et veux rester avec l'équipe pour les aider au maximum".

Il ne reste plus qu'à attendre le verdict et prier pour notre capitaine.