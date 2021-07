Un "accord de principe" entre Man U et Dortmund pour le transfert de Jadon Sancho

Cela fait de longs mois que les rumeurs envoient Jadon Sancho à Manchester United, son transfert est désormais sur le point d'être bouclé. Comme l'affirme Sky Sports, il y a désormais un accord de principe entre le Borussia et Man U pour le transfert du jeune anglais, qui va filer à Old Trafford pour un montant estimé par les médias anglais à 85 millions d'euros.

Un retour à Manchester pour l'international anglais qui avait été formé à Manchester City, mais qui avait pris la direction du Borussia Dortmund en 2017. Quatre ans plus tard, l'ancien champion du monde U17 s'est imposé comme une valeur sûre du football anglais et représentera un sacré renfort pour Manchester United.

BREAKING: #MUFC have agreed a deal in principle with Borussia Dortmund for the signing of forward Jadon Sancho.